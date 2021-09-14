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مصر : 491 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى جانب 14 وفاة.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن إجمالي حصيلة الإصابات ترتفع بذلك إلى 293 ألفا و448 شخصا، والوفيات إلى 16 ألفا و885 وفاة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 399 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247125 شخصا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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