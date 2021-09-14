شكرا لقرائتكم خبر عن مصر : 491 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى جانب 14 وفاة.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن إجمالي حصيلة الإصابات ترتفع بذلك إلى 293 ألفا و448 شخصا، والوفيات إلى 16 ألفا و885 وفاة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 399 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247125 شخصا.