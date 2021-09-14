حزب الشعب الجمهوري التركي يشن أعنف هجوم ضد أردوغان وحكومته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، أن أكبر خراب حل على رأس الشعب التركي هو حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ووفقًا لما ذكره موقع «خلق تي في» التركي، قال فايق أوزتراك في كلمة له، بعد اجتماع اللجنة المركزية بالحزب، «انخفضت أهداف الدخل القومي والصادرات ودخل الفرد بمقدار النصف، وتضاعفت البطالة. في بلد ديمقراطي، لا يمكن لشخص لا يفي بوعده إلى الأمة أن يجلس ولو دقيقة واحدة على هذا المقعد (معد الرئاسة). يستقيل ويذهب إلى منزله».

وتابع «ماذا يفعل أردوغان الذي لا يفي بوعده؟ يخرج أمام الأمة ويذرف الدموع، خرج في كهرمان مرعش وقال لن نلفظ أنفاسنا الأخيرة قبل بلوغ أهداف 2023».

وأضاف، «يُفتن بصوته ويذرف الدموع قائلًا نقترب من أهداف 2023 خطوة بخطوة رغم كل التخريب الذي تعرضنا له. هل تضحك أم تبكي دعونا نقول لأردوغان ما هو التخريب الحقيقي أكبر تخريب حل برأس الأمة هو حكومتك. لا تبحث عن التخريب في مكان آخر».