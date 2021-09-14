شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح الإنفلونزا لا يمنع البرد ويعطى حماية بنسبة تصل لـ90% من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الحصول علي لقاح الإنفلونزا للوقاية من الإصابة، مؤكدة أن التطعيم مهم لأن العدوى تنتشر بسرعة خاصة مع دخول المد ارس وفصل الشتاء، مشيرة إلى أن اللقاح بيوفر حماية من أربعة أنواع من الفيروسات المتوقع انتشارها هذا الموسم.

وتابعت: لقاح الإنفلونزا لايمنع أدوار البرد ولكن يعطى حماية بنسبة 60 إلى 90% كما أنه يقلل عدد مرات الأدوار وحده الأعراض، مشيرة إلى أن التطعيم مهم للبالغين والأطفال اللى بيعانوا من حساسية الصدر والأنف وكذلك للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ومن مضاعفات السعال والتهابات الجيوب الأنفية.

وأضافت، لايوجد تعارض للقاح الانفلونزا مع لقاح الكورونا، فلقاح الإنفلونزا يعطى مع كل اللقاحات الأخرى دون فاصل ولا يوجد اشتراط مدة زمنية فاصلة محددة.

وعن الآثار الجانبية للتطعيم، قالت: الآثار الجانية بسيطة وبتكون نتيجة رد فعل مناعة الجسم لكن لا تستمر فترة طويلة وبتزول خلال يومين وبتكون عبارة عن وجع وإحمرار وتورم فى مكان الحقن، وممكن إحساس بالصداع أو حمى وغثيان وآلام فى العضلات.