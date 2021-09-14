شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يواصل تلقى أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، فى صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، وذلك حتى 20 سبتمبر، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى عن مد باب التقدم، نظرًا لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية.

وكانت وزارة التعليم العالى أكدت أنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تشمل ما يلى:

- فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.

- فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة.

- ذلك بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

- الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسى بالقاهرة فقط.