شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: أعداد الإصابات بكورونا تزيد شتاءً وجاهزون بـ36 مستشفى عزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الدولة نجحت فى التعامل السريع مع جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن الدولة نجحت فى الحفاظ على البيئة الصحية للمواطنين بالتوازى فى مواجهة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المستشفيات الجامعية بدأت بـ6 مستشفيات جامعية واليوم هناك 36 مستشفى جامعى تستوعب أكثر من 6 آلاف سرير بجميع المحافظات مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتابع أن أعداد مصابى كورونا تتزايد مع حلول فصل الشتاء والدولة تمتلك مختلف اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا، مضيفا أن الدولة المصرية توفر لقاحات خارجية وتصنيع محلى، وهناك دول تستخدم لقاح واحد ولكننا نستخدم أكثر من لقاح.

وأوضح أن الدولة تحركت سريعا لتوفير اللقاحات المعتمدة دوليا لخدمة المصريين المسافرين للخارج، مضيفا أن احتمالية حدوث أثار جانبية لمتلقى لقاح كورونا قليلة جدا وجميع اللقاحات فعالة وآمنة.