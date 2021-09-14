الرئيس السيسي يتبادل الحديث مع المواطنين فى الرويسات بشرم الشيخ.. صور

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية مساء اليوم بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.