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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتبادل الحديث مع المواطنين فى الرويسات بشرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية مساء اليوم بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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