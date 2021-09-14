شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: إنشاء هيئة ضمان وجودة للتعليم الفنى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن مصر تقدمت كثيرا فى الفترة الأخيرة فى مجال التعليم الفنى، مضيفا أن التعليم الفنى شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن الجهات الأجنبية عندما تراقب فى التعليم بمصر تجد هناك تطورا كبيرا فى التعليم الفنى، لافتا إلى أن إنشاء هيئة ضمان وجودة للتعليم الفنى قريبا، مؤكدا أن الشهر القادم لدينا 46 مدرسة تكنولوجية ستعمل.

وتابع أن التعليم الفنى فى الفترة القادمة يستقطب الطلاب المتميزين لما يتطلبه السوق المصرى ومواكبة عصر التكنولوجيا والتحول الرقمى، مضيفا أن السنة القادمة سيتم فتح 3 مدارس متخصصة لمياه الشرب والصرف الصحى فى الجيزة والإسكندرية وأسيوط.

وتابع أن إحدى المدارس الفنية تقدم لها أكثر 4 آلاف طالب والبعض الأكثر منهم حصلوا على نسبة 95%، مضيفا أن الدولة تشجع القطاع الخاص التى تقوم بأخذ طلاب من مدارس التعليم الفنى، وهناك مدرسة متخصصة فى التعدين.