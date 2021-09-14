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القاهرة - سامية سيد - نظمت، مساء اليوم الاثنين، وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورشة عمل مطولة لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحى لمصر لمدة 3 سنوات تبدأ فى الربع الأخير من العام الجاري.

ويهدف تنظيم هذه الورشة إطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحى العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سويًا فى نفس الاتجاه للترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته المتنوعة فى الأسواق السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة فى مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم فى هذا الشأن.

وقد وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الدعوة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لحضور هذه الورشة، كما حضر الورشة من الوزارة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، ومساعدى الوزير للشئون الفنية والترويج، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، وحضر من القطاع الخاص رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وبعض رؤساء الغرف السياحية، وعدد من أعضاء الغرف، وبعض المستثمرين السياحيين.

واستهل وزير السياحة والآثار ورشة العمل بوصف الاستراتيجية الإعلامية بأنها منهجًا واضحًا وجديدًا يتضمن الرؤية والرسالة وأولويات الترويج فى خطة مرحلية واضحة بما سيساهم فى وضع الآليات اللازمة التى سيتم على أساسها تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع للترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته المتنوعة فى الأسواق السياحية المستهدفة خلال الثلاث سنوات القادمة فى ضوء المتغيرات الحديثة لهذه الأسواق.

وتم خلال الورشة استعراض من خلال عرض تقديمى الملامح الأساسية الاستراتيجية، والإشارة إلى اعتمادها على إبراز الحياة بالمقصد السياحى المصرى باعتباره مقصد متجدد ومتنوع وخاصة لما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، وكذلك تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحى آمن يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحى، بالإضافة إلى إبراز الخبرات السياحية المتراكمة للعنصر البشرى ومشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات.

جدير بالذكر أنه فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر فى ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد تم التعاقد مع تحالف كندى انجليزى متخصص لإعداد هذه الاستراتيجية للترويج السياحى لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ فى الربع الاخير من العام الجاري.

وقد قام التحالف بتسليم هذه الاستراتيجية فى شهر أغسطس الماضى بعد حوالى 6 أشهر من بدء العمل فى إعدادها، قام خلالها مسئولو التحالف وفريق العمل الخاص بها بعمل دراسة متعمقة للسوق السياحى المصرى والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، بالإضافة إلى تحليل أكثر من 80 مليون منشور إلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى عن محتوى السياحة والسفر فى جميع أنحاء العالم، وإعداد وتوزيع استمارات استبيان على أكثر من 12 ألف سائح من 12 دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحى المصري.

وقد شهدت هذه الاستراتيجية على مدار الأشهر الماضية عقد لقاءات مع أكثر من 50 مسئولا حكوميا فى مصر، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.