محمد الفلاح - بايدن يتحرك لإحياء تحالف كواد لمواجهة تطلعات الصين

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أنّ الرئيس جو بايدن، سيستقبل في 24 سبتمبر/أيلول في واشنطن رؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا.



وقال البيان، إنّ القمة الرباعية بين جو بايدن ورؤساء وزراء كلّ من أستراليا سكوت موريوسن والهند نارندرا مودي واليابان يوشيهيدي سوغا، ستسمح "بتعزيز الروابط وتعميق التعاون" على صعيد مواجهة وباء كوفيد-19 أو التغير المناخي.

ويريد الشركاء الأربعة كذلك الالتزام بجعل "منطقة الهند-المحيط الهادئ مفتوحة وحرّة" وهي عبارة دبلوماسية معتمدة للتنديد بالتطلّعات الإقليمية الصينية.

وسبق للقادة الأربعة أن اجتمعوا في 12 مارس/آذار لكن عن بُعد، وقد شكّلوا فرق عمل لاسيّما على صعيد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ورأى البيت الأبيض أنّ هذه القمة الجديدة الحضورية تؤكّد أنّ منطقة الهند-المحيط الهادئ تشكّل فعلاً إحدى "أولويات" إدارة بايدن الذي ينوي الاعتماد "إلى بنى جديدة متعددة الأطراف في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين"، على ما جاء في بيان.

وكان هذا التحالف الرباعي (كواد) بدأ يتشكل إثر التسونامي المدمّر في العام 2004، واتخذ صفة رسمية العام 2007، وقد قرّر بايدن إحياء هذا التعاون الرباعي بعد وصوله إلى السلطة.

وكان الرئيس الديمقراطي أبقى على النهج الصارم حيال الصين الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب إلا أنّه ينظر إلى المواجهة مع بكين من منظور مختلف.

ويريد جو بايدن الابتعاد عن المواجهة الثنائية بين القوتين العظميين من خلال إحياء التحالفات الدبلوماسية وحضّ الحلفاء التقليديين على مواجهة الصين من خلال مواقف صريحة.