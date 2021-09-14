شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مصنع مهجور بـ «روما» وإصابة شخص بحروق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق كبير الليلة الماضية في مصنع بنسلين في سان باسيليو ، وهو مبنى مهجور منذ فترة طويلة أصبح ملجأ للمهاجرين والمشردين.

لكن في الداخل ، كان هناك مصاب واحد على الأقل بحروق في ساقه وهو من أصل نيجيري و. أطلقت مجموعة من النشطاء، الذين شاركوا في الحملة الانتخابية لانتخاب العمدة الجديد ، ناقوس الخطر ، مذكرين أنهم حثوا قبل أيام قليلة على مصادرة واستصلاح الهيكل ، الذي قالوا إنه يحتوي على مادة الأسبستوس والنفايات السامة والتي تعتبر "قنبلة بيئية على سكان كل شرق روما".