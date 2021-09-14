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حريق مصنع مهجور بـ «روما» وإصابة شخص بحروق

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الدمام - شريف احمد - اندلع حريق كبير الليلة الماضية في مصنع بنسلين في سان باسيليو ، وهو مبنى مهجور منذ فترة طويلة أصبح ملجأ للمهاجرين والمشردين.

لكن في الداخل ، كان هناك مصاب واحد على الأقل بحروق في ساقه وهو من أصل نيجيري و. أطلقت مجموعة من النشطاء، الذين شاركوا في الحملة الانتخابية لانتخاب العمدة الجديد ، ناقوس الخطر ، مذكرين أنهم حثوا قبل أيام قليلة على مصادرة واستصلاح الهيكل ، الذي قالوا إنه يحتوي على مادة الأسبستوس والنفايات السامة والتي تعتبر "قنبلة بيئية على سكان كل شرق روما".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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