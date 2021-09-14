شكرا لقرائتكم خبر عن «بادين» : ضرورة تخصيص مزيد من الموارد لمكافحة تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سعى الرئيس جو بايدن مجددا يوم الاثنين لتخصيص استثمارات كبيرة لمكافحة تغير المناخ لدى زيارته كاليفورنيا في إطار جولة بغرب الولايات المتحدة شملت ثلاث ولايات وقيامه بجولة جوية في مناطق تضررت من أحد أسوأ مواسم الحرائق بالبلاد.

تهدف الرحلة لتسليط الضوء على الدمار الناجم عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب، والضغط من أجل تخصيص المزيد من الموارد للتصدي للمشكلة والترويج للمبادرات البيئية التي تأتي في إطار مشروعات البنية التحتية التي تتبناها إدارته.

وقام بايدن بجولة في مكتب حاكم كاليفورنيا لخدمات الطوارئ في سكرامنتو مع نيوسوم، حيث تحدث إلى مسؤولي عمليات الطوارئ وقال إن الآباء ليسوا فقط قلقين على أطفالهم بشأن كوفيد-19 ولكن أيضا على قدرتهم على استنشاق الهواء.

قال "العلماء كانوا يحذروننا منذ سنوات من أن الطقس المتطرف سيزداد تطرفا. نعيش ذلك الآن".