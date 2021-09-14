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اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 10 متهمين بترويع المواطنين في المطرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، للشهود في محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل اثنين وترويع المواطنين في منطقة المطرية.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها؛ باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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