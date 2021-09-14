ظهور استثنائي لعفاف راضي في ذكرى بليغ حمدي بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - تظهر الفنانة عفاف راضي، بشكل استثنائي في احتفالية إحياء ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، والتي تقام بقيادة المايسترو سليم سحاب، في الثامنة مساء الخميس 16 سبتمبر، على مسرح النافورة بالأوبرا، بمشاركة المطربين ياسر سليمان، محمد متولي، رحاب مطاوع وعازف الكمان نادر أنيس.

وتحيي راضي الفاصل الثاني بباقة مختارة من الأعمال التي تعاونت خلالها مع الموسيقار الراحل، أما الفاصل الأول يتغنى خلاله نجوم الأوبرا المشاركين بـ الهوي هوايا، خايف مرة أحب، عدوية، طاير يا هوا، العيون السود، ألف ليلة وليلة وموسيقى بعيد عنك.

يشار إلى أن بليغ حمدي، ولد في 7 أكتوبر عام 1931، وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي "معهد الموسيقي العربية حاليا"، وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ "تخونوه"، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد ولطيفة، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى.