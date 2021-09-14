البرلمان العربي يشيد بدور الإمارات في تعزيز الحوار بين الأديان

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وام)

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، مشيداً باستضافتها ورعايتها الكريمة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي دشنت مرحلة جديدة من التعاون والتلاقي بين أتباع الأديان المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته، أمس، أمام الحلقة النقاشية رفيعة المستوى التي نظمها المجلس العالمي للتسامح والسلام حول دور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان بإيطاليا، بحضور معالي أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار بين الأديان كونها مسؤولية كبيرة ورسالة إنسانية نبيلة تستوجب العمل من أجل ابتكار آليات جديدة لتعزيز الحوار بين الأديان كمفهوم وممارسة.

وطرح رئيس البرلمان العربي، مبادرتين، من أجل تعزيز دور البرلمانيين في ترسيخ الحوار بين الأديان، المبادرة الأولى هي إعداد «دليل البرلمانيين لتعزيز الحوار بين الأديان»، والثانية: «إنشاء منصة برلمانية عالمية للحوار بين الأديان».