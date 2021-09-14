12 قتيلاً في هجوم على قاعدة عسكرية بنيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - كانو (وكالات)

قتل مسلّحون 12 عنصر أمن نيجيرياً في هجوم استهدف قاعدة عسكرية، في ولاية زمفرا شمال غرب البلاد، قبل أن يسرقوا أسلحة ويضرموا النار في المباني، حسبما أفاد مصدران أمنيان أمس.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفّذت الهجوم في مدينة موتومجي، لكن الجيش ينفذ عمليات ضد عصابات إجرامية في زمفرا تعرف بـ«قطاع طرق» ويتم تحميلها مسؤولية عمليات خطف جماعية.

وقال مصدر أمني: «اقتحم المهاجمون القاعدة، وانخرطوا في تبادل كثيف لإطلاق النار مع الجنود». وأضاف: «أخضعوا الجنود وقتلوا 12 منهم». وفي هذه الأثناء، أكدت السلطات النيجيرية أن مسلحين أغاروا على سجن في وسط البلاد، مساء أمس الأول، ونسفوا سوره الخارجي وحرروا 266 مسجوناً.