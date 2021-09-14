شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» : سنقيم علاقاتنا مع باكستان بشأن مستقبل أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستنظر في علاقتها مع باكستان في الأسابيع المقبلة لتحديد الدور الذي تريد لها أن تلعبه في مستقبل أفغانستان.

وفي أول جلسة استماع علنية بالكونجرس حول أفغانستان منذ انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الماضي، قال بلينكن للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إن باكستان لها "مصالح متعددة يتعارض بعضها مع مصالحنا".

وردا على سؤال من المشرعين عما إذا كان الوقت قد حان لواشنطن لإعادة تقييم علاقتها مع باكستان، قال بلينكن إن الإدارة ستفعل ذلك قريبا.

وقال "هذه إحدى المسائل التي نعتزم نظرها في الأيام والأسابيع المقبلة".