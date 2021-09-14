شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الانقلاب تعود إلى غرب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف موقع «مجلس العلاقات الخارجية»، الانقلاب الأخير في غينيا بأنه جزء من عودة ظهور «ثقافة الانقلاب» في غرب أفريقيا.

وبحسب مقال لـ «جون كامبل»، للمرة الثالثة خلال 5 أشهر فقط، سهّل العنف انتقال السلطة في غرب أفريقيا، وذلك في غينيا ومالي وتشاد، الدول التي تشهد صعود قادة جدد من جيوشهم.

وأردف يقول: تخلل تاريخ غرب أفريقيا ما بعد الاستعمار انقلابات. ولكن بعد أن انتقلت نيجيريا القوة الإقليمية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني في عام 1999، كان هناك شعور قوي بأن أيام الانقلابات العسكرية قد ولت.

وأضاف: أثناء رئاسة أولوسيغون أوباسانجو، كانت نيجيريا نشطة دبلوماسياً ضد الانقلابات. وأدانت الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بشدة الانقلابات، وفرضت عقوبات حتى يتم التراجع عنها. ومضى يقول: انعكس هذا المسار الإيجابي الآن. لماذا؟ في غينيا ومالي وتشاد، كان رؤساء الدول الذين تمت إطاحتهم من مناصبهم يتمتعون بشرعية مشكوك فيها.

وتابع: في غينيا، تم انتخاب الرئيس ألفا كوندي لفترة ثالثة في انتخابات كانت أقل من مصداقية. في تشاد، لم يكن إدريس ديبي سوى رئيس مدى الحياة إلى أن قُتل على أيدي المتمردين، ليخلفه ابنه في عملية غير دستورية. في مالي، تعود نوبة عدم الاستقرار الحالية إلى انقلاب عام 2012 ضد السياسي القوي أمادو توريه. أقال الرئيس المالي الحالي أسيمي غويتا في يونيو رئيس الدولة المؤقت في البلاد، بعد أقل من عام من بدء غويتا انقلابًا ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وتنصيبه نائباً مؤقتاً للرئيس. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانقلاب الأخير في مالي بأنه «انقلاب ضمن انقلاب».

وأردف الكاتب: في غينيا ومالي وتشاد، تكون النخب الحاكمة منفصلة أو معزولة إلى حد كبير عن الأشخاص الذين يقودونهم ظاهريًا. إنهم محاصرون على نطاق واسع، مع تحديات للسلطة الحكومية تتراوح من حركات إسلامية راديكالية تحظى بدعم شعبي واسع النطاق إلى وباء كورونا إلى تداعيات تغير المناخ. وأضاف: في الموجة الأخيرة من الانقلابات، كانت عمليات نقل السلطة تميل إلى أن تكون داخل المجموعات الحاكمة، وهي عملية تعديل للأفراد دون عواقب اجتماعية أو تحسينات على المواطنين العاديين. وهي تتسم بالخطاب المناهض للفساد وبتغيير طفيف في سلوك المسؤولين الجدد. باستثناء انقلاب غانا عام 1979 الذي أوصل جيري رولينغز إلى السلطة، لم تكن الانقلابات وسيلة للثورة الاجتماعية.

وتابع: أدانت الإدارات المتعاقبة في واشنطن الانقلابات، التي تم تعريفها على نطاق واسع بأنها الإطاحة العسكرية بحكومة منتخبة ديمقراطياً.

وتابع: إضافة إلى ذلك، متى يكون الانقلاب انقلابًا؟ في حالة غينيا أو مالي أو تشاد، يصعب القول إن رؤساء الدول المخلوعين شغلوا مناصبهم من خلال انتخابات ديمقراطية موثوقة. ومن ثم، فإن واشنطن تحجم عن وصف الانقلاب بأنه انقلاب بموجب التعريف القانوني للولايات المتحدة.

واختتم بقوله: من المشكوك فيه ما إذا كان ربط تعليق المساعدة الأمريكية بالانقلابات يعزز المصالح الأمريكية. إن التعريفات القانونية بحكم الضرورة جامدة وتقلل من المرونة الدبلوماسية، مما يقلل من تأثير الولايات المتحدة على الجيوش التي غالبًا ما تكون وراء الانقلابات.