شكرا لقرائتكم خبر عن خطط الإنفاق تثير تمردا بين الديمقراطيين ضد بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «آسيا تايمز» إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه تمردا داخل الحزب الديمقراطي ضد خطط الإنفاق في البيت الأبيض، بما يمهد الطريق أمام انهيار أرضي يمكن أن يستفيد منه الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في 2022.

وبحسب مقال لـ «ديفيد ب. غولدمان»، يشكل الجمهوريون والمستقلون معًا أكثر من 70 % من الناخبين الأمريكيين، وتراجعت نظرتهم للظروف الاقتصادية الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة في أغسطس مع ارتفاع التضخم.

ومضى يقول: قسمت جامعة ميشيغان استطلاعها الذي تمت متابعته على نطاق واسع حول مشاعر المستهلك من خلال الانتماء السياسي.

وأشار إلى أن معنويات الجمهوريين في أغسطس كانت بنسبة 50 %، وهي الأدنى منذ بدء المسح قبل نصف قرن.

وأردف: جاءت معنويات المستقلين عند 66 % وهي الأدنى منذ الركود العظيم.

وأضاف: أظهر الديمقراطيون المزيد من التفاؤل، لكن مقياسهم انخفض من 107 نقاط في أبريل إلى 92 نقطة فقط في أغسطس.

وتابع: بالنسبة لمؤشر ثقة المستهلك الإجمالي، فإن القراءة القريبة من 60 تقابل أعماق فترات الركود السابقة في عامي 1980 و2008.

واستطرد: بالنسبة للسلع الاستهلاكية باهظة الثمن مثل السكن والسيارات، فإن ارتفاع الأسعار هو الأسوأ على الإطلاق، حيث قفز متوسط الإيجار لشقة جديدة بنسبة 10.3 % على أساس سنوي وفقًا شركة لإدارة العقارات ، ودفع المستأجرون الذين وقعوا عقد إيجار جديدا تزيد قيمته بنسبة 17 % عن عقد الإيجار السابق.

وأردف: يشير مؤشر أسعار المستهلك للحكومة الأمريكية إلى زيادة سنوية بنسبة 2 % فقط في إيجارات المسكن الرئيسي اعتبارًا من يوليو، مقارنة بأكثر من 12 %.

ولفت إلى أن جزءا من هذا التناقض الهائل ينبع من التأخر في تجديد عقود الإيجار عند ارتفاع الإيجارات.

وأضاف: مع تجديد عقود الإيجار، سوف يرتفع تضخم الإيجارات بلا هوادة. ويشكل السكن حوالي 40 % من إجمالي مؤشر أسعار المستهلك.

وتابع: على عكس التصريحات الأقل مصداقية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لا يوجد شيء مؤقت حول هذا النوع من التضخم. على العكس من ذلك، فإن الانفجار في تكاليف الإيجار يعد بزيادة مستمرة خلال العامين المقبلين.

ومضى يقول: مع خفض شركات السيارات الكبرى للإنتاج بسبب النقص العالمي في رقائق الكمبيوتر، سترتفع أسعار السيارات بنسبة 10 ٪ على الأقل سنويًا. يأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 20 % على أساس سنوي في أسعار الجملة للسيارات المستعملة في أغسطس، وفقًا لمؤشر مانهايم القياسي في الصناعة.

وأردف بقوله: يرى العمال الأمريكيون زيادات في الأجور بنحو 4 % سنويًا، وفقًا لتتبع الأجور في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، مما يعني أنهم يخسرون من حيث القيمة الحقيقية.

وأضاف: ترتفع أسعار السلع المصنعة بأسرع معدل منذ التضخم الكبير في السبعينيات، وفقًا للمسح الشهري الذي يقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا على نطاق واسع. من بين المشاركين في الاستطلاع، أفاد 80 % بارتفاع أسعار المدخلات، وهو أعلى مستوى منذ عام 1979، كما أن أسعار السلع التامة الصنع آخذة في الارتفاع أيضًا.

ونقل عن مانشين، قوله: أنا، على سبيل المثال، لن أؤيد مشروع قانون بقيمة 3.5 تريليون دولار، أو في أي مكان قريب من هذا المستوى من الإنفاق الإضافي، دون مزيد من الوضوح حول سبب تجاهل الكونجرس الآثار الخطيرة للتضخم والديون على البرامج الحكومية الحالية.