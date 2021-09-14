فرنسا تدعم أفغانستان بـ100 مليون يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين في جنيف أن بلاده ستساهم بـ 100 مليون يورو في خطة وضعتها الأمم المتحدة للتصدي للأوضاع الإنسانية الطارئة في أفغانستان. وقال وزير الخارجية الفرنسي في اجتماع وزاري بجنيف لجمع مساعدات مالية طارئة لأفغانستان إن "نحو نصف السكان في خطر. بينهم أكثر من 4 ملايين امرأة ونحو 10 ملايين طفل. من مسؤوليتنا أن نقف بجانبهم في هذه المحنة الجديدة". وتعهّدت الولايات المتحدة بـ 64 مليون دولار بعدما دعت الأمم المتحدة إلى جمع مساعدات تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار لمساعدة المنظمات الانسانية في هذا البلد.

