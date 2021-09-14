مدريد تُنهي قيود كورونا في الفنادق والترفيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قررت العاصمة الإسبانية مدريد إنهاء القيود على قطاع الفندقة والترفيه اعتباراً من 20 من الشهر الجاري. وأعلنت رئيسة أقليم مدريد ايزابيل دياز أيوسو، رفع القيود في 20 سبتمبر (أيلول) إلى جانب القيود على السعة الجماهيرية في دور السينما والمسارح. وأكدت المضي قدماً في إجراءات التخفيف إذا استمر الوضع الوضع إيجابياً. وسجلت إسبانيا 4.915.265 ملايين إصابة بينها 85393 وفاة حسب بيانات رسمية. وتمكنت إسبانيا من تلقيح حوالي 75% من المواطنين بالحصة الكاملة ضد كورونا، ما دفع العديد من المناطق لتخفيف القيود التي كانت مفروضة لتفادي الإصابات.

