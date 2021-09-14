مقتل راكبين بعد تحطم طائرة إسرائيلية قرب جزيرة يونانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قالت هيئة الطيران المدني في اليونان، مساء الإثنين، إن طائرة خاصة فقدت فوق البحر قرب جزيرة ساموس شرق البلاد، حسب وكالة الأنباء اليونانية. وأوضحت هيئة الطيران أن الطائرة من طراز سينسنا 172، أقلعت من إسرائيل إلى ساموس، واختفت عن الرادار فوق البحر. ونقلت وكالة رويترز، عن السلطات اليونانية، دون تفاصيل، إنها طائرة تحطمت في البحر بالقرب من جزيرة ساموس اليوم الإثنين، ما أسفر عن مصرع مسافرين اثنين كانا على متنها.

