السجن 8 أشهر لمصور دعا لإزالة القبائل من الخريطة الجزائرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قضت محكمة جزائرية الإثنين بالسجن 8 أشهرعلى صاحب مقطع مصور انتشر على نطاق واسع دعا فيه إلى "إزالة منطقة القبائل من خريطة الجزائر"، لإدانته بالتحريض على الكراهية وفق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضحت الرابطة في بيان أن محكمة عنابة، قضت بحبس الرجل المعروف على شبكات التواصل الاجتماعي باسم "ريفا" 8 أشهر وغرّمته 100 ألف دينار (622 يورو). وكانت النيابة العامة طلبت في نهاية أغسطس (آب) حبسه 5 أعوام. وفي الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي دعا ريفا إلى "محو منطقة القبائل من خريطة الجزائر" بعد جريمة قتل جمال بن اسماعيل في 11 أغسطس (آب) وإحراق جثته إثر الاشتباه في إشعاله الحرائق في المنطقة. وأوقف أكثر من 80 مشتبهاً في هذه القضية، بعد قتل الشاب وإحراق جثته، فيما كان عدد من الشبان يلتقطون صور "سيلفي" أمامها. وكشفت الرابطة في بيانها أنها تقدّمت بشكوى لدى المدعي العام في محكمة عنابة لخطورة تصريحات "ريفا". وأعربت الرابطة عن أسفها لتحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى منصة "للعنصريين وأبواق الفتنة". وأقرت الجزائر في 2020 قانوناً لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية بعد زيادة التحريض في العامين الماضيين، خاصةً على وسائل التواصل الاجتماعي.

