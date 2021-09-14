توقيف 16 جزائرياً بتهمة الانتماء لحركة الماك الانفصالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أوقفت الأمن الجزائري الإثنين، 16 منتمياً لمنظمة الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل الماك، للاشتباه في تورطهم في مقتل الناشط جمال بن اسماعيل، وحرائق الغابات في أغسطس (آب) الماضي، حسب موقع صحيفة الشروق الجزائرية ونقلتت الصحيفة عن بيان للدرك الوطني، أكد فيه أن "توقيف 16 مشتبهاً فيهم 8 بتيزي وزو، و8 في بجاية، ثبت تورطهم في مقتل جمال بن إسماعيل وينتمون لمنظمة الماك الإرهابية، كما ثبت تورطهم في حرائق الغابات". وكشف البيان أن بين الموقوفين أمين خزانة الحركة، ورئيس إحدى تنسيقياتها، وصحافي كان لهم اتصال مباشر بزعيم الحركة في الخارج فرحات مهني، وأعضاء ناشطين آخرين.

