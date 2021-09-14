مسؤول خليجي: الانسحاب من أفغانستان يثير تساؤلات حول الاعتماد على واشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قال مسؤول خليجي عربي اليوم الإثنين إن الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان جعل حلفاء واشنطن العرب يتساءلون إذا كان بمقدورهم مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة. ويخشى حلفاء واشنطن العرب أن تسمح عودة طالبان إلى السلطة والفراغ الناجم عن انسحاب الغرب الفوضوي من البلاد بموطئ قدم لمتشددي تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد 20 عاماً من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وقال المسؤول الخليجي العربي، مشترطاً حجب اسمه لحساسية الموقف: "أفغانستان زلزال مدمر سيبقى معنا لفترة طويلة جداً جداً". وأضاف "هل يمكننا بحق الاعتماد على مظلة أمنية أمريكية للسنوات العشرين القادمة؟ أعتقد أنها مسألة شائكة للغاية في الوقت الحالي.. شائكة جداً حقاً". وأشار إلى أن أي صراع جيوسياسي سينشب بسبب أفغانستان سيكون بين الصين وباكستان من ناحية، وروسيا وإيران والهند من ناحية أخرى، وأن الولايات المتحدة لن تكون جزءاً من هذا الصراع.

