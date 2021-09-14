كلفة إعادة إعمار ليبيا 100 مليار دولار ومكاسب المنطقة 160

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن إعادة إعمار ليبيا تتطلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا، الإثنين. جاء ذلك في تصريحات لبوريل على مدونته الشخصية بعد أسبوع من زيارته إلى العراق وليبيا. وقال بوريل: "تملك البلاد موارد ضخمة من صادرات النفط، إذ تصدر حالياً 1.2 مليون برميل يومياً، وصندوق ثروة سيادي يزيد عن 60 مليار دولار". وكان تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الأسكوا، قال إن مكاسب السلام في ليبيا أكثر من 160 مليار دولار بين 2021-2025، وسيؤدي إلى انخفاض البطالة في السودان، ومصر، وتونس. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن البلد استضاف حوالي 2.5 مليون عامل أجنبي قبل 2011 وبحسب التقديرات هناك حاجة إلى 3 ملايين عامل في السنوات المقبلة لإعادة الإعمار. كما سينعكس السلام في ليبيا على وقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا وفق بوريل.

