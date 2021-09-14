منظمة المجاهدين الجزائريين تتهم الأخضر الإبراهيمي بالخرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعرب الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين الجزائرية، محند واعمر بن الحاج، عن أسفه لتصريحات الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي الذي تحدث عن انسحاب للجيش الفرنسي من الجزائر في 1962. وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، قال محند واعمر، في حوار منشور على صفحة المنظمة بيوتيوب إن "تصريحات الإبراهيمي وحديثه عن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان والقول إن ذلك حدث أيضاً في الجزائر بانسحاب فرنسا منها في 1962 لا يمكن وصفه إلا بالمدهش". وأضاف أنه لا مجال للمقارنة بين الوجود الفرنسي في الجزائر الدولة الاستعمارية لمدة 132 عاماً، بمليون عسكري مسلح من حلف الناتو والوجود الأمريكي في أفغانستان الذي كان مع النظام الأفغاني ضد حركة طالبان. وتابع: "الإبراهيمي أصابه الخرف، وهو التفسير الوحيد لتصريحاته الأخيرة".

