توقيف عنصري مسلح بساطور وخنجر في واشنطن أمام مقر اللجنة الديموقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أوقف رجل من كاليفورنيا من المنادين بتفوق العرق الأبيض، مسلح بخنجر وساطور أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي في واشنطن، حسب ما أعلنت الشرطة. وأوقف دونالد كريغهيد من مدينة اوشنسايد بولاية كاليفورنيا، لحيازة أسلحة ممنوعة، وفق شرطة الكابيتول. ورصدت عناصر أمنية كريغهيد أمام مقر اللجنة الوطنية الديموقراطية ليلاً في شاحنة بيك- أب دودج داكوتا، عليها شارة الصليب المعقوف ورموز أخرى يستخدمها المنادون بتفوق البيض، وفق الشرطة. ونشرت الشرطة صور شاحنة كريغهيد، أظهرت الصليب المعقوف على المرآة الخلفية وداخل الشاحنة. وفي مكان لوحة التسجيل، وضعت صورة لعلم أمريكي. وثُبّت على الشبكة الأمامية للشاحنة قرنا غزال. وعثرت الشرطة على الخنجر والساطور داخل الشاحنة واعتقلت كريغهيد. وأعلنت الشرطة أنه قال إنه كان في دورية، وبدأ الحديث عن عقيدة التفوق العرقي للبيض وعبارات أخرى عن تفوق البيض. ولم يتضح على الفور إذا كان كريغهيد يعتزم المشاركة في أي تظاهرات مرتقبة في واشنطن، أو إذا كانت له صلات بحالات سابقة في المدينة، وفق الشرطة وأعلنت مجموعة تدعى "لوك أهيد أمريكا" تطلعي إلى الأمام يا أمريكا، أسسها موظف سابق في حملة دونالد ترامب الرئاسية، خططاً لتنظيم تجمع السبت أمام الكابيتول الأمريكي، دعماً لمئات المعتقلين بعد الهجوم على الكابيتول في 6 يناير(كانون الثاني) من جانب أنصار ترامب، الذين اعتبرتهم مجموعة لوك أهيد أميركا "سجناء سياسيين". وأكد قائد شرطة الكابيتول توم مينغر للصحافيين الإثنين إقامة سياج في محيط الكابيتول قبل التجمع المرتقب. وقال: "سيرتفع السياج قبل يوم أو اثنين، وإذا سارت الأمور على ما يرام فسيزال بعد فترة قصيرة". وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يتوقع أن تكون الشرطة "أفضل استعداداً عما كانت عليه الأمور قبل 6 يناير (كانون الثاني)". ويأتي توقيف كريغهيد بعد 3 أسابيع ونصف، من القبض على متطرف يميني أمام الكابيتول، قال إن في شاحنته قنبلة، ولكن لم يُعثر على أي متفجرات فيها.

