الاتحاد الأوروبي ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة مراقبة لمتابعة الانتخابات التشريعية العراقية في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأشارت خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بيان إلى أنها سترسل البعثة استجابة لدعوة وجهتها المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات. وعين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي زار العراق الأسبوع الماضي، فيولا فون كرامون-تاوبديل، النائبة الألمانية المؤيدة للحفاظ على البيئة، رئيسة للبعثة الانتخابية. وأشار بوريل إلى أنه ناقش خلال رحلته إلى العراق مع السلطات المحلية "أهمية هذه الانتخابات"، قائلاً: "نريد دعم تعزيز الديمقراطية العراقية من خلال انتخابات شاملة وتشاركية". ويتألف الفريق الأساسي من 12 خبيراً في الانتخابات وصلوا بالفعل إلى بغداد وأربيل في 28 أغسطس (آب)، سينضم إليهم بحلول منتصف الشهر الجاري 20 مراقباً إضافياً سينشرون في أجزاء مختلفة من البلاد. وستبقى البعثة في البلاد حتى اكتمال العملية الانتخابية بما في ذلك الفرز والتعاطي مع الشكاوى. وتماشياً مع منهجية مراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، ستصدر البعثة بياناً أولياً وستعقد مؤتمراً صحافياً في بغداد بعد الانتخابات.

