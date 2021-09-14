بعد توفر التمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستأنف النظر في اغتيال الحريري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الإثنين إنها جمعت تمويلاً كافياً للنظر في الطعن في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في 2005 الذي يبدأ في 4 أكتوبر (تشرين الأول). وقبل ثلاثة أشهر قالت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر لإغلاق أبوابها. وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة اليوم الإثنين: "لدينا تمويلاً للمضي قدماً للنظر في الطعون على القضية الرئيسية". وفي العام الماضي أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق في حزب الله اللبنانية غيابياً في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين. ويسعى الادعاء بالطعن إلى إدانة مشتبهين اثنين آخرين برئا غيابيا كذلك. ورفضت المتحدثة التعليق على مصدر التمويل الأخير. وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في 2007. وبلغت ميزانيتها في العام الماضي 55 مليون يورو. وقالت المحكمة في يونيو (حزيران) 2021 إن الميزانية خُفضت بنسبة 40% لكنها تجاهد للحصول على إسهامات. وحتى 2020 كانت المحكمة تمول بنسبة 51% من جانب إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية. ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً هذا العام.

