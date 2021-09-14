عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلينكن: لم يكن أمامنا خيار سوى إنهاء حرب أفغانستان أو التصعيد

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن واشنطن حققت أهدافها في أفغانستان بمقتل بن لادن وتدهور قدرات القاعدة، مشيرا إلى أنه لم يكن من خيار أمام الرئيس جو بايدن سوى إنهاء الحرب أو التصعيد.



وقال في جلسة استماع أمام الكونجرس بشأن الانسحاب من أفغانستان، "ذهبنا إلى أفغانستان لمحاسبة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، ولم يكن هناك أي دليل على أن بقاءنا في البلاد سيساعد القوات الحكومية".

كما أضاف "خصوم أمريكا أرادوا لها التعثر لعقد إضافي في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية ورثت اتفاقا من إدارة ترمب مع حركة طالبان التي تعهدت بمنع استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات الإرهابية.

مساعدات أفغانستان لن تمر عبر الحكومة

وأوضح أن بلاده على اتصال مباشر مع الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، وقال "غالبية الأمريكيين خرجوا من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الماضي".

كذلك أكد أن واشنطن لن تتكل على تعهدات طالبان وستحافظ على قدراتها في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الولايات المتحدة قدمت للشعب الأفغاني 330 مليون دولار خلال العام الحالي.

وقال "مساعدات أفغانستان لن تمر عبر الحكومة بل خلال منظمات مستقلة ووكالات الأمم المتحدة".

سيطرة طالبان

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعلنت سحب قواتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس الماضي، بعد 20 عاما من الحرب التي بدأتها عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وتسبب ذلك في تدهور الأوضاع في أفغانستان بوتيرة متسارعة أدت إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم، وبدء العديد من الدول إجلاء رعاياها من البلاد.

فيما تعهدت لجان في الكونجرس يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيقات صارمة حول تلك النهاية الفوضوية لأطول حرب أمريكية.

وفي حين ألقت المعارضة الجمهورية باللائمة على بايدن، أكد الديمقراطيون أنهم سينظرون ويدققون في كامل العقدين اللذين استغرقتهما الحرب في ظل رؤساء من الحزبين.