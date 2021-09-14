شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كُليب: الاستراتيجية الوطنية تعميق لمعانى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت النائبة رشا كُليب عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالحدث الكبير الغير مسبوق، مضيفة :" إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني ترسيخاً وإعلاءً لمبادئ وأهداف حقوق الإنسان والتزاما من الدولة المصرية والقيادة السياسية بما ورد بالاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان".

وأضافت "كُليب" في تصريحات لـ"الخليج 365":" الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي تعميق لمعاني الجمهورية الجديدة، وتمثل حدث غير مسبوق وفريد فى تاريخ الدولة المصرية ودلاتها واضحة للقاصي والداني بأن الجمهورية الجديدة قُوامها الرئيس هو بناء الإنسان المصري، والاهتمام بكل قضاياه، وهو ما يتضح من خلال محاورها الأربعة وهي: الحقوق المدنية والسياسية، ثم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والمحور الرابع يتعلق بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان تستهدف كل الحقوق، وتخاطب جميع المواطنين في كل الملفات، ويُعد تمثيل العديد من الجهات في اللجنة الدائمة ضمانًا حقيقيًا للبدء في إصلاح كل الملفات بالتزامن، ويأتي لِزامًا علي جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى أن تتكاتف من أجل تكوين شراكات مميزة لتفعيل حقيقي للاستراتيجية.