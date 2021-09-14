بحضور "جميلة عوض".. تكريم 39 ناشئة كرة قدم بسيناء ببرنامج "بيرميير سكيلز"-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي :

كرمت وزارة الشباب والرياضة، ناشئات كرة قدم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بحضور الفنانة جميلة عوض.

وخلال ورشة تدريبية، نظمتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، تم تدريب 39 ناشئة في رياضة كرة القدم بالمحافظة الحدودية، ضمن برنامج "بيرميير سكيلز" ومشروع "ألف بنت ألف حلم".

وقالت جميلة عوض، إن دعم الفتيات لممارسة رياضة كرة القدم، هو جزء أساسي من آليات تمكين المرأة.

وأضافت خلال فعاليات تكريم المتدربات، أن إتاحة ممارسة الرياضة للفتيات سواء كرة القدم وغيرها يساهم في تكوينهن وقدرتهن على بناء شخصيات فاعلة في المجتمع، مشيرة إلى أنه لابد من مواجهة كافة التحديات وتغيير نظرة المجتمع لممارسة الرياضة.

وقالت نانسي الأمير، مدير برنامج بريميير سكيلز بالمجلس الثقافي البريطاني، إن البرنامج بدأ في 2007 والوصول إلى المجتمع اليسيناوي يعد إنجازاً للمشروع.

ويستهدف البرنامج تطوير المجتمعات، وتمكين المرأة، وتوفير أماكن وفرص للفتيات لممارسة الرياضة، بحسب نانسي.

ويسعى المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، للتوسع في المشروع بكافة المحافظات بعد أن وصل حاليا إلى 20 محافظة.

وكان البرنامج أطلق ورشة عمل تدريبية لمدة 3 أيام لإعداد مدربين كرة قدم في إطار برنامج بريميير سكيلز، والذي ينقل المهارات والبرامج التدريبية والأطر المهارية للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لمجال التدريب في مصر.

وقدم الدورة التدريبية، مدربين على أعلى مستوى، حاصلين على تدريبات على يد خبراء في الدوري الانجليزي الممتاز.

وخلال الورشة التي تضمنت أنشطة تدريب نظرية وميدانية، يتم إعداد مدربين قادرين على تدريب الفتيات ليصبحن لاعبات كرة قدم محترفات.