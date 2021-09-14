بعد واقعة الغربية.. ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به عدد من الأشخاص أحدهم يقوم بالتعدي على الآخر بمقبض سلاح أبيض.

وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص مرتكبي الواقعة، وأن جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط، حيث قاموا بالتعدي على أحد الأشخاص بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم محدثين ما به من إصابات بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبطهم والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان (بلطجية يعذبون شابا.. ويقطعون يده) تضمن قيام مجموعة من الشباب بالتعدي على شخص بالضرب بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابته بمحافظة الغربية.

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