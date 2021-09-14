بايدن يعلن ولاية أريزونا "منطقة كوارث"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، ولاية أريزونا منطقة كوارث، وأمر بالمساعدة ‏الفيدرالية لتكملة ‏‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الشديدة والفيضانات التي ضربت البلاد في يوليو الماضي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي مساء الاثنين، أن الرئيس جو بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في ‏حالات ‏‏‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان ‏المحليين.

وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن بايدن أمر بتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والفيضانات في مقاطعات أباتشي وكوكونينو ‏ونافاجو.‏