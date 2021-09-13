شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تغلق المدارس في شنغهاي مع اقتراب وصول إعصار تشانتو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إغلاق المدارس في مدينة شنغهاي، وإلغاء معظم الرحلات إليها، مع اقتراب وصول إعصار تشانتو.



وتوقع المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، أن يهبط الاعصار أو يمر في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين خلال ساعات المساء..مشيراً الى ان الاعصار تحرك إلى المياه القريبة من شرقي مقاطعة تايوان، أو عند التقاء خط العرض عند الدرجة 24 شمالاً وخط الطول عند الدرجة 122.4 شرقاً، وهو مصحوب برياح قوية تبلغ سرعتها 52 مترا في الثانية.