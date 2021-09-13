كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز بعيدة المدى

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الاختبار أجري يومي السبت والأحد الماضيين بعد عامين من الأبحاث، ووصفت الوكالة الصاروخ «بالسلاح الاستراتيجي ذي الأهمية الكبيرة»، ورأى المراقبون أن التجربة تظهر أن الصاروخ الجديد قادر على حمل رؤوس نووية.

ولم تؤكد كوريا الجنوبية في البداية الاختبارات التي أجرتها بيونج يانج، وقالت هيئة الأركان العسكرية إنها تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق في هذه المزاعم، وطالبت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف بضبط النفس و»الحوار» لحل الخلافات.

وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن تطوير أنظمة الأسلحة «يحمل أهمية استراتيجية تتمثل في حيازة أساليب ردع فعالة من أجل مزيد من الضمانة، التي يمكن الاعتماد عليها لأمن دولتنا والاحتواء القوي للمناورات العسكرية للقوى المعادية». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كوريا الشمالية أمس أنها أجرت اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الاختبار أجري يومي السبت والأحد الماضيين بعد عامين من الأبحاث، ووصفت الوكالة الصاروخ «بالسلاح الاستراتيجي ذي الأهمية الكبيرة»، ورأى المراقبون أن التجربة تظهر أن الصاروخ الجديد قادر على حمل رؤوس نووية.ولم تؤكد كوريا الجنوبية في البداية الاختبارات التي أجرتها بيونج يانج، وقالت هيئة الأركان العسكرية إنها تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق في هذه المزاعم، وطالبت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف بضبط النفس و»الحوار» لحل الخلافات.وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن تطوير أنظمة الأسلحة «يحمل أهمية استراتيجية تتمثل في حيازة أساليب ردع فعالة من أجل مزيد من الضمانة، التي يمكن الاعتماد عليها لأمن دولتنا والاحتواء القوي للمناورات العسكرية للقوى المعادية».

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