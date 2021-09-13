جنايات المنيا تقضي بإعدام شقيقين مدانين بقتل عامل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، حضوريًا بالإعدام شنقًا على "خ. ج"، وشقيقه "ع"؛ لإدانتهما وآخر بقتل المواطن "عيد.م" عمدًا مع سبق الإصرار، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث "أ.م.أ" بالسجن المؤبد.

شمل قرار هيئة المحكمة تغريم المتهمين الثلاثة مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أُسند إليهم ومصادرة السلاح الناري غير المرخص والذخيرة المضبوطة بحوزتهم وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألفًا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطن "عمار.ع.م.ع"، بعدما تتبع الثلاث متهمين تحركات المجني عليه، رغبة في الانتقام بسبب خصومة ثأرية قديمة قُتل فيها شقيق المتهمين المحكوم بإعدامهما، وعاونهم المتهم الثلاث، وما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أمطروه بنيران أسلحة نارية أعدوها خصيصًا لارتكاب الواقعة، ولاذوا بالفرار على دراجه نارية.