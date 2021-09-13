السودان يؤكد رفضه لأية وصاية ويُفند تقريرا لأمين عام الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، رفضه لأية وصاية على السودان فى قضاياه الوطنية، مؤكدا أن السلام أصبح واقعا معاشا، وأن الدولة ماضية فى إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة، وتعظيم المصالح الوطنية والأهداف السامية للثورة.

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع السوداني، مساء اليوم الاثنين، تناولت قضايا ملحة ومهمة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يسن ابراهيم يسن، فى تصريح صحفي عقب الجلسة، إن المجلس استمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ماورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢١، والخاص بالقرار ١٥٩١ الصادر فى العام ٢٠٠٥.

وأشار إلى أن المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والاقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية، معتبرا أن الواقع يؤكد التقدم المحرز فى هذه الموضوعات، وأن القرار رقم (١٥٩١) الصادر فى العام ٢٠٠٥ انتفت ظروفه وأسبابه.

وأضاف وزير الدفاع أن الجلسة الطارئة ناقشت الإعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم.