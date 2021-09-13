جراحة الأميري تستخرج سكين اخترقت صدر مريض في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

نجح فريق قسم الجراحة بمستشفى السويس العام في استخراج آلة حادة "سكين" ملامسة لأوردة قلب مريض وصل المستشفى فجر اليوم الإثنين.

قال الدكتور ميناء فوزي مدير المستشفى إن المصاب يبلغ من العمر 50 عامًا وعقب وصوله استقبل الحالة فريق الطوارئ وخضع لفحص طبي وأظهرت الأشعة والمعاينة وجود آلة حادة مستقرة بالصدر.

وأضاف الدكتور مينا فوزي، في تصريح صحفي، أن أطباء الطوارئ تعاملوا مع الحالة على الفور وخضع المصاب لفحوصات وأشعة كشفت أن الآلة الحادة ملامسة للوريد الأجوف العلوي، وجرى نقل المريض إلى غرفة العمليات واستخراج الجسم الصلب.

بدوره، قال الدكتور أحمد خليفة أخصائي جراحة القلب والصدر إن المريض في حالة صحية مستقرة ويخضع لمتابعة دورية للاطمئنان على وضعه الصحي.

وتابع أن الفريق الجراحي ضم الطبيب أحمد خليفة أخصائي جراحة القلب والصدر، والطبيب أحمد عبد الستار أخصائي التخدير.

وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بالشكر والتقدير لفريق قسم الجراحة للجهود المبذولة لإنقاذ المرضى، كما وجه الشكر لجميع الأطباء والفرق الطبية بأقسام المستشفى العام مع المزيد من التقدم والتميز دائمًا.

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