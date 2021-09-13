المعارضة تفوز بانتخابات البرلمان في النرويج

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- ابوظبي - سيف اليزيد - الثلاثاء 14 سبتمبر 00:07
عربي ودولي
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فازت المعارضة اليسارية بقيادة العمالي يوناس يار ستور، اليوم الاثنين، بالانتخابات التشريعية في النرويج، بحسب التقديرات المنشورة عند إغلاق مراكز الاقتراع.
وسيطر على الانتخابات مصير الأنشطة النفطية في البلاد.
ويتوقع أن تحصل أحزاب المعارضة الخمسة على 104 مقاعد من أصل 169 يضمها البرلمان النرويجي المؤلف من مجلس واحد.
ويكفي هذا العدد للاطاحة بالائتلاف اليميني المحافظ بقيادة إرنا سولبرغ، على ما تظهر هذه التقديرات التي تستند إلى عمليات الاقتراع المسبقة.
المصدر: وكالات