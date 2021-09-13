الإرهاب يحصد أرواح المئات في بوركينا فاسو خلال أشهر

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:47
عربي ودولي
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قتل 480 مدنيا في هجمات إرهابية في بوركينا فاسو بين مايو وأغسطس، كما ذكر المجلس النروجي للاجئين الاثنين وهو منظمة غير حكومية تعنى ب"الحاجات الإنسانية الملحة" في البلاد.
كذلك أعربت المنظمة النروجية غير الحكومية، في بيان، عن قلقها من الارتفاع المفاجئ في عدد النازحين في الأشهر الأخيرة، حيث "أُجبر أكثر من 275 ألف شخص على الفرار من أعمال عنف جديدة" منذ أبريل.
وأوضح المصدر نفسه أن 55 ألف شخص بمعدل وسطي يرغمون شهريا منذ أبريل على ترك منازلهم أي أكثر بحوالى ثلاث مرات من المعدل الوسطي الشهري بين أكتوبر 2020 ومارس 2021.
وفي المجموع، اضطر أكثر من 1,4 مليون شخص إلى مغادرة بلداتهم في بوركينا فاسو بسبب وقوع هجمات.
وحذرت المنظمة من أن "بطء الاستجابة الإنسانية وعدم كفايتها يرغمان السكان على الاختيار بين انعدام الأمن والجوع".
وأشارت إلى "الخيار المستحيل" لبعض العائلات المتمثل "إما بالبقاء في منطقة محاصرة حيث أصبح النقص في الغذاء حادا إلى درجة لم يبق فيها سوى أوراق الشجر لتناولها أو السير مدة أيام عدة بحثا عن طعام مع احتمال التعرض لهجوم".
وقالت "باندي"، وهي ربة عائلة فرت من بلدة "مانسيرلا" في منطقة الساحل (شمال) التي يحاصرها بشكل شبه تام الإرهابيون منذ أشهر "يدفعنا الجوع إلى طلب المساعدة لكن لا أحد يأتي. لدينا الانطباع بأننا لم نعد جزءا من بوركينا فاسو. لدينا الشعور بأننا لم نعد نستحق المساعدة".
وقال مانينجي مانغوندو، مدير المجلس النروجي للاجئين في بوركينا فاسو "نطلب من الحكومة السماح لنا بالتدخل وتوفير الدعم. منظمات الإغاثة قادرة على مساعدة الأشخاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي تحتاج إلى مساعدة عاجلة لتستكمل بذلك عمل السلطات الأساسي".
وتشهد بوركينا فاسو، الواقعة في غرب أفريقيا، هجمات إرهابية منتظمة تحصد الكثير من الضحايا منذ العام 2015 خصوصا في مناطق شمال البلاد وشرقها.
المصدر: رويترز