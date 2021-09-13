إيطاليا تقرر إعطاء جرعة معززة من لقاح «كورونا»

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:14
عربي ودولي
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قررت إيطاليا إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لفئات معينة من السكان اعتباراً من 20 سبتمبر الجاري.
وأعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، والمفوض الخاص للجنة مكافحة وباء «كورونا» فرانشيسكو باولو فيجليولو، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة هم أول الفئات التي ستحصل على الجرعة المعززة من اللقاح.
تأتي هذه الخطوة بناء على توصية من العلماء في وكالة الأدوية الإيطالية وفرقة العمل الحكومية الخاصة بمكافحة الأوبئة.
ويعمل مسؤولو الصحة في إيطاليا الآن على تنظيم عملية إعطاء الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأوضحت السلطات الصحية الإيطالية أنها ستستخدم لقاحي "فايزر - بيونتك" و«مودرنا» للجرعات المنشطة.
وحتى اليوم، تلقى نحو 74 في المئة من الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً وما فوق، في إيطاليا الجرعتين الأساسيتين من اللقاح المضاد للفيروس.
المصدر: د ب أ