رفضا لسياسة التنكيل.. 1380 معتقلا فلسطينيا بسجون الاحتلال الاسرائيلي يضربون عن الطعام

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة رسمية فلسطينية، الإثنين، إن 1380معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يشرعون في الإضراب المفتوح عن الطعام بداية من الجمعة المقبل، احتجاجا على عمليات القمع بحقهم.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، أن "الأسرى قرروا في كافة السجون، التصعيد ردا على الإجراءات العقابية بحقهم بعد فرار 6 معتقلين".

وأشارت إلى أن "الأسرى قرروا البدء بالإضراب عن الطعام على دفعات، على أن تشمل الدفعة الأولى 1380معتقلا من كافة السجون، تحت عنوان (معركة الدفاع عن الحق)".

وبينت أن الأسرى من مختلف التنظيمات قرروا أن تدخل دفعات جديدة في الإضراب بعد ذلك، كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس ومروان البرغوثي.

ووفق البيان، يطالب الأسرى، بـ"وقف سياسة القمع، والتنكيل، والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 سبتمبر/أيلول الجاري (قبل عملية الفرار من سجن جلبوع)".

كما يطالب الأسرى بـ"وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر الشبك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة".

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، فرّ ستة أسرى فلسطينيون من سجن "جلبوع" شديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن.

وأُعيد اعتقال أربعة منهم الجمعة والسبت الماضيين، فيما تبحث قوات الأمن الإسرائيلية عن مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (دون تهمة أو محاكمة)، وذلك حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق بيان لنادي الأسير.