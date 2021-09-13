بلينكن: لم يكن من خيار أمام بايدن سوى إنهاء الحرب أو التصعيد في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن واشنطن حققت أهدافها في أفغانستان بمقتل بن لادن وتدهور قدرات القاعدة، مشيرا إلى أنه لم يكن من خيار أمام الرئيس جو بايدن سوى إنهاء الحرب أو التصعيد.

وقال في جلسة استماع أمام الكونغرس بشأن الإنسحاب من أفغانستان، “ذهبنا إلى أفغانستان لمحاسبة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، ولم يكن هناك أي دليل على أن بقاءنا في البلاد سيساعد القوات الحكومية”.

كما أضاف “خصوم أميركا أرادوا لها التعثر لعقد إضافي في أفغانستان”، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية ورثت اتفاقا من إدارة ترامب مع حركة طالبان التي تعهدت بمنع استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات الإرهابية.

وأوضح أن بلاده على اتصال مباشر مع الأميركيين الموجودين في أفغانستان، وقال “غالبية الأميركيين خرجت من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الماضي”.

كذلك أكد أن واشنطن لن تتكل على تعهدات طالبان وستحافظ على قدراتها في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الولايات المتحدة قدمت للشعب الأفغاني 330 مليون دولار خلال العام الحالي.

وقال “مساعدات أفغانستان لن تمر عبر الحكومة بل خلال منظمات مستقلة ووكالات الأمم المتحدة”.