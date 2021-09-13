تحديد ضوابط وشروط عودة النوادي والقاعات للعمل

١. تم تحديد موعد الأول من شهر تشرين الأول كمهلة نهائية لتجديد إجازات العمل وممارسة المهنة للقاعات والنوادي .

٢. استحصال اجازة ممارسة المهنة للأفراد العاملين في المهن الفنية .



٣. إعتماد هوية نقابة الفنانين العراقيين وبطاقة ممارسة المهنة من قبل الأمن السياحي.٤. إنجاز قاعدة البيانات للقاعات والنوادي واعتمادهما من قبل النقابة والأمن السياحي.٥. التأكيد على مظهر الفنانين والفنانات العاملين في القاعات والنوادي بما يتناسب مع نبل وسمو الرسالة الفنية وتوجهات النقابة في الارتقاء والحفاظ على سمعة الفن والفنان العراقي .٦. يلتزم أصحاب القاعات والنوادي بعدم إدخال الأشخاص غير الملتزمين بالزي الرسمي ومنعهم من الدخول .