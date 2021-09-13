وسائل إعلام: العثور على جثث 19 عاملاً كانوا عالقين في منجم بالصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية العثور على جثث 19 من عمال المناجم علقوا تحت الأرض بعد انهيار منجم للفحم في أغسطس/آب في البلاد، إثر عمليات بحث طويلة.



وكان 21 شخصاً يعملون في المنجم بمقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين، عندما انهار فجأة في أغسطس/آب.

وقد انتشل عامل على قيد الحياة وجثة آخر بعد أيام قليلة على الحادث إلا أن فرق الإنقاذ لم تعثر على العمال الآخرين إلا الاثنين مع اكتشاف جثثهم.

وذكرت محطة التلفزيون العام "سي سي تي في" نقلاً عن فرق الإنقاذ "انتهت عمليات الإنقاذ صباح الإثنين، تم العثور على الأشخاص الـ19 العالقين خلال عمليات البحث، ولا تظهر مؤشرات حياة على أي منهم".

وشارك أكثر من ألف شخص في عمليات البحث التي استمرت 30 يوما تقريباً في ظروف مرهقة على ارتفاع أكثر من 3800 متر.

ويقع المنجم على هضبة واسعة في منطقة تيبت غير المأهولة كثيراً وتسيطر عليها أحوال جوية قاسية.

وغالباً ما تقع حوادث في المناجم الصينية حيث لا تحترم كثيراً معايير السلامة.

ففي يناير/كانون الثاني، علق 22 من عمال المناجم بشرق الصين لنحو أسبوعين بعد انفجار أدى إلى سد مدخل المنجم، وتم إنقاذ 11 شخصاً بينما قضى 10 منهم وفقِد أثر واحد.

وأدى انفجار منجم للذهب في المنطقة نفسها إلى مقتل 10 أشخاص في فبراير/شباط.