الجيش الصومالي يدحر المتمردين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعادت قوات الجيش الصومالية قرى فاصلة بين إقليمي شبيلي الوسطى وهيران بوسط البلاد من أيدى فلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية بأن الجيش ضبط في أثناء توغله في تلك المناطق المأهولة عددا من عناصر المتمردين، كما صودرت أسلحة وذخائر تابعة للإرهابيين.



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