طائرة مساعدات دولية لمواجهة فيضانات السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت مطار الخرطوم الدولي أمس طائرة مساعدات إنسانية مقدمة من الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر للمناطق المتأثرة بالفيضانات، تحمل على متنها تسعة وتسعين طنا من المواد الإغاثية غير الغذائية لتغطي ما يقارب العشرين ألفا من متضرري السيول والفيضانات. وقال مدير إدارة الطوارئ بالهلال الأحمر السوداني حامد قور في تصريح صحفي «إن طائرة المساعدات تغطي حوالي 21 ألف أسرة للمناطق المتأثرة بالفيضانات تحمل على متنِها معينات ومستلزمات إيواء».



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