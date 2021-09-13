دول الخليج تتابع خطة العمل مع العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة المشتركة من مسؤولي وزارات الخارجية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق أمس اجتماعا عبر الاتصال المرئي. ورأس الجانب الخليجي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالبحرين الدكتور عبدالله آل خليفة، ومن الجانب العراقي، الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق. وأوضح الدكتور العويشق أن اللجنة المشتركة ناقشت سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والعراق (2019 - 2024)، والتحضير للاجتماع الوزاري المشترك، بالإضافة إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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