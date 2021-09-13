شكرا لقرائتكم خبر مظاهرات في المخاء تنديدا باعتداءات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مدينة المخاء، غرب محافظة تعز أمس، مسيرة حاشدة، للتنديد بهجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على ميناء المخاء.

وعبرت المسيرة التي تعد الأولى من نوعها عن غضبها وإدانتها الشديدة بعد أن استهدفت الميليشيات الإرهابية الميناء بأربعة صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة قبل أيام، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للميناء ودمرت مخازن غذائية تتبع منظمات إنسانية.

وجابت المسيرة شوارع مدينة المخاء، ورفعت لافتات تطالب بمعاقبة الميليشيات. وكانت السلطات بالمخاء بالتعاون مع السلطات المحلية للمحافظة ووزارة النقل، قد شرعت في البدء لإعادة تشغيل الميناء واستئناف العمل فيه.

ميدانيا كبدت قوات الجيش اليمني في الساحل الغربي للبلاد، مساء الأحد، ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية فادحة جراء جرائمها المتواصلة بحق المدنيين وخروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية واتفاق ستوكهولم.

وأكد مصدر ميداني أن الوحدات المرابطة غرب مدينة حيس خاضت اشتباكات مع الميليشيات التابعة لإيران بعد رصد دقيق لتحركات مكثفة واستقبالها تعزيزات إلى قرب خطوط التماس من جهة مديرية الجراحي. كما أكدت مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وإجبار البقية على الفرار، وتدمير مربض مدفعية وعربة متحركة تحمل قاذف بي 10. كما لقي 6 عناصر حوثيين مصرعهم وجرح آخرون إثر إحباط القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في جبهة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

من جهة أخرى حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن إغلاق مطار صنعاء الدولي وما يترتب عليه من معاناة إنسانية للمواطنين في مناطق سيطرتها، جراء إصرارها على استخدامه لأغراض غير مدنية وتحويله إلى ممر لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وخبراء إيران وحزب الله اللبناني‏.

وقال الإرياني «إن الحكومة عرضت خلال جولات التفاوض المختلفة وقدمت للمبعوث الأممي السابق، عددا من المبادرات لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية «الداخلية، والخارجية» ووفق شروط تضمن عدم استخدامه من طرف ميليشيات الحوثي لأغراض عسكرية ولوجستية، وبما ينهي المعاناة التي يتكبدها المواطنون‏.

وأشار إلى رفض ميليشيات الحوثي تلك المبادرات والمقترحات وإصرارها على فتح خطوط مباشرة بين «صنعاء، طهران» والعواصم التي تسيطر عليها ميليشياتها الطائفية في المنطقة، رغم عدم وجود رحلات مباشرة بين العاصمتين قبل الانقلاب، ورهنها ذلك بإغلاق المطار أمام الرحلات المدنية، لتؤكد أن معاناة اليمنيين لا تعنيها‏.

وجدد التأكيد على فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وفق آلية تضمن استخدامه لأغراض مدنية، وأن يكون متاحا لكل اليمنيين، وعدم تحوله إلى ممر لتهريب السلاح والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع، أو بوابة لاعتقال مناهضي الانقلاب وخصوم ميليشيات الحوثي والمشروع التوسعي الإيراني في اليمن‏ والمنطقة.

مشاهدات يمنية:

